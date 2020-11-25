В Петербурге появилась новая велодорожка на Бухарестской улице

Ее протяженность 3 километра, она соединяет 3 станции метро. Еще одной особенностью новой полосы стало двухстороннее движение.

Во Фрунзенском районе завершились работы по обустройству трехкилометровой велопешеходной дорожки на Бухарестской улице. Маршрут с двухсторонним движением велосипедов простирается от улицы Салова и до проспекта Славы.

Понятно, что уже конец сезона, но, с другой стороны, когда будет весна, дорожный сезон еще не будет начат, велосипедисты смогут уже пользоваться этой велодорожкой полностью. Андрей Левакин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Строительство велопешеходной полосы начали еще в прошлом году. На проект потратили 17 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступила компания "ГЕОИЗОЛ". Как призналась генеральный директор компании, во время строительства объекта.

Я надеюсь, что эти работы войдут в ежедневную жизнь города, как самые обыденные, как есть во всех европейских городах. Сделано тут все точно по европейским стандартам: ничего не потрескается, ничего не полопается, не сотрется, не замылится. Так что добро пожаловать! Елена Лашкова, генеральный директор Группы компаний"ГЕОИЗОЛ"

Петербургские велоактивисты тоже оценили достоинства и необходимость нового маршрута.

Этот маршрут, хоть он и не большой, соединяет три станции метро, то есть люди, которые живут возле этих станций, могут воспользоваться этой велодорожкой, чтобы побыстрее доехать до центра города. Павел Хусу, руководитель Петербургского велообщества

До 2023 года в Петербурге планируют создать девять новых маршрутов общей протяженностью в 21 километр.

Видео, фото: Piter.TV