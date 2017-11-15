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Управление Кузнечным рынком передали подчиняющемуся Смольному агентству

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Агентство по развитию имущественного комплекса получило в управление Кузнечный рынок. Подчиняющееся комитету Смольного компания будет заключать договоры с предпринимателями.

В среду, 15 ноября, стало известно, что Кузнечный рынок В Центральном районе Петербурга передали в управление Агентству по развитию имущественного комплекса (СПб ГБУ "АРИК"). Компания является городской и подчиняется комитету имущественных отношений Смольного.

К пресс-службе комитета отмечают, что рынок продолжает работу в штатном режиме. Предпринимателей ждут для заключения договора аренды.

Еще в мае Комитет имущественных отношений заявил о программе изменения городских рынков. В ведомстве отметили, что торговцы проигрывают сетевым магазинам. Кроме того, часто за фермерские продукты на рынках выдают ассортимент продовольственных баз с наценкой.

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный сменит управляющие компании сразу на четырех городских рынках.

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Теги: кузнечный рынок , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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