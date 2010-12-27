Смольный введет штрафы за неоплату парковки в центре города

Зона платной парковки появилась еще в 2015 году, но по факту она была все это время бесплатной. Соответствовать своему статусу паркинг начнет через пару месяцев.

Спустя 3 чтения, 3 года и полтора миллиарда потерянных рублей, правительство петербурга решило довести до конца закон, который штрафует автовладельцев за неоплату парковочного места в центре города. Сообщает "Фонтанка".

Дело в том, что зона платной автостоянки появилась еще в 2015 году, однако на законодательном уровне не было предусмотрено никаких штрафов за неуплату.

Трудности в наказании "зайцев автолюбителей" начались еще в самом начале. Так как по заканадательству инспекторы ГИБДД не могут предоставлять информацию из базы данных, ГКУ "Центр управления парковками Санкт-Петербурга" не мог составлять административные протоколы о нарушителях. Именно поэтому долгое время платные парковки в центре Петербурга были "бесплатными".

Новый законопроект должен быть утвержден в Совете Федерации и президентом. Совсем скоро автовладельцы все же начнут платить штарфы за парковку в центре. Размер нарушения выльется в 3 тысячи рублей.

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