Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Смольный введет штрафы за неоплату парковки в центре города
Сегодня, 20:06
0
IRINA_CHALKINA
84

Смольный введет штрафы за неоплату парковки в центре города

0
 
 

Зона платной парковки появилась еще в 2015 году, но по факту она была все это время бесплатной. Соответствовать своему статусу паркинг начнет через пару месяцев.

Спустя 3 чтения, 3 года и  полтора миллиарда потерянных рублей, правительство петербурга решило довести до конца закон, который штрафует автовладельцев за неоплату парковочного места в центре города. Сообщает "Фонтанка".

Дело в том, что зона платной автостоянки появилась еще в 2015 году, однако на законодательном уровне не было предусмотрено никаких штрафов за неуплату. 

Трудности в наказании "зайцев  автолюбителей" начались еще в самом начале. Так как по заканадательству инспекторы ГИБДД не могут предоставлять информацию из базы данных, ГКУ "Центр управления парковками Санкт-Петербурга" не мог составлять административные протоколы о нарушителях. Именно поэтому долгое время платные парковки в центре Петербурга были "бесплатными". 

Новый законопроект  должен быть утвержден в Совете Федерации и президентом. Совсем скоро автовладельцы все же начнут платить штарфы за парковку в центре. Размер нарушения выльется в  3 тысячи рублей. 

Фото: Pixabay

Теги: петербург , платная парковка , смольный , центр петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5