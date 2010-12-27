Смольный возвратит байдарки на центральные каналы Петербурга

Лодочникам, возможно, разрешат плавать на ключевых каналах Северной столицы, но только по три часа утром.

В понедельник, 16 апреля, в Комитете по транспорту внесли поправки к постановлению, запрещающему гребным судам сплавляться в центре города. Об этом сообщили в издании "Фонтанка". Лодочникам, возможно, разрешат плавать на ключевых каналах Северной столицы, но только по три часа утром.

Если проект изменений примут окончательно, то на Фонтанке, Мойке, Кронверкском проливе, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейском, Крюковом и канале Грибоедова снова появятся байдарки. Частным лицам разрешили сплавляться по центральным водоемам по утрам и не больше трех часов. Семь крупных городских акваторий будут свободны для лодочников с 5 до 8 утра.

Если изменения вступят в силу, как мы планируем в конце мая, то будет запущена автоматизированная система Александра Бахмутская, директор агентства внешнего транспорта.

Для получения разрешения, лодочники должны соблюдать два условия. Первое - это заранее сообщить о водной прогулке в комитет по транспорту и в агентство водного транспорта. В госведомствах будут учитывать организованность и безопасность людей. Вторым условием станет наличие в каждой группе ответственного за регистрацию и движение судов. К любому плавательному средству в комплекте должны прилагаться рация, каска и спасательный жилет.

Напомним, что в конце прошлого года изменили правила пользования водными объектами для маломерных судов Северной столицы. Центр города закрыли для байдарочников, SUP-серферов и аквабайкеров. Инициаторами постановления стали пассажирские теплоходы и катеры, боявшиеся сбить на воде одиночных соседей.

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