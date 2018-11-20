Смольный обнаружил "бесхозные" фонари на Васильевском острове

Чиновники отправили "послание" владельцу о грозящем демонтаже.

Смольный вывесил объявления почти на 70 уличных фонарях с предупреждениями о возможности демонтажа. На самом деле, таким образом в Комитете по контролю за имуществом хотят выяснить, кто же является ответственным за обслуживание данных конструкций. Отметим, что фонари размещены на территории Васильевского острова по Капитанской улице. В местной администрации заявили, что уличные объекты не состоят на балансе, хотя чиновники готовы принять обязанность по обеспечению на себя.

Администрация готова принять их на баланс, иначе их невозможно будет обслуживать за бюджетные деньги. Но для этого нужны хоть какие-то документы. Для этого мы и разместили объявления. Это стандартная процедур добавляет представитель Комитета Андрей Коротков

В Правительстве города надеются, что владелец фонарей объявится и предоставит соответствующие документы. Далее фонари придется согласовывать в качестве проекта по благоустройству.

Фото: Pixabay.com