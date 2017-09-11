Смольный ищет специалистов для исследования дорожного движения за 40 млн

Смольный объявил конкурс на исследование городских транспортных потоков, по результату которого должна появиться комплексная схема движения. Лот стоит 39,97 миллиона рублей.

Дирекция по организации дорожного движения ищет подрядчиков для исследования городских транспортных потоков. Конкурс на разработку Комплексной схемы организации дорожного движения появился на сайте госзакупок в понедельник, 11 сентября. В схему должны войти мероприятия по безопасности, повышению пропускной способности, пропуску транспортных потоков и тому подобное. Максимальная цена – 39,97 миллиона рублей.

Победителю придется проанализировать текущее состояние транспортной системы и на основе создать несколько программ. Им придется разработать схему приоритетного движения общественного транспорта и велосипедного движения. А на начальном этапе подрядчику придется замерить интенсивность потоков на 88 перекрестках города.