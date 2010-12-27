Ремонт на Богатырском и Комендантском проспектах ускорят

В Приморском районе чиновники собираются сократить сроки сдачи объектов из-за их востребованности.

В Приморском районе Петербурга ускорят строительство новых участок дороги на Богатырском и Комендантском проспектах. Об этом заявил вице-губернатор города Николай Линченко. По заверениям спикера, Смольным всеми силами надеется сократить сроки сдачи объектов. Сведения предоставлены чиновником днем 20 февраля в ходе заседания Правительства.

Также Линченко отчитался о том, что на территории построено около 624 тысячи квадратных метров жилых пространств за 2018 год. Специалист отметил увеличение темпов роста создания транспортной и социальной инфраструктур.

За период в 2019-2021 годов город планирует создать 20 проектов, а также спроектировать еще 11 зданий. Среди них: поликлиники, детские сады, проезжие части по Глухарской, Авиаконструкторов, Плесецкой и Нижне-Камской.

Фото: Piter.tv