В Смольном подписан закон о разграничении полномочий в сфере газоснабжения

Чиновники разграничили функции по газификации между органами власти.

Руководство Смольного подписало закон о наделении органов законодательной власти Петербурга возможностью принятия законов и контроля за их исполнением в сфере газифицирования населения. Данные функции будут разграничены между чиновниками. Правительство получит обязанность отвечать за подготовку Северной столицы к использованию газовых ресурсов в соответствии с региональными и межрегиональными стандартами.

Добавим, что благодаря изменениям в законодательстве, власть сможет также регулировать финансовую составляющую вопроса:обеспечение выполнения полномочий ответственных за газификацию органов.

Фото: Piter.tv