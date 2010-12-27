Суд постановил выселить "Главстрой-СПб" с Апраксина двора

Компания также должна возместить 1,6 млн рублей за нарушения обязательств по договору.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил выселить компанию "Главстрой-СПБ" из зданий Апраксина двора. Иск подал Комитет имущественных отношений Смольного.

Как сообщает "Деловой Петербург", компания подала на апелляцию. Стоит отметить, что согласно постановлению суда "Главстрой-СПб" должен выплатить 1,6 млн рублей, так как было решено, что компания не добросовестно исполнила обязательства. В частности арендатор использовал 12 зданий для целей, которые изначально не были предусмотрены по договору от 2011 года. Компания не могла сдавать участок в субаренду и под парковку авто.

Поскольку вопрос останется не решенным, "Главстрой-СПб" воздержался от комментариев. Однако юристы арендатора замечают, что в соглашении отсутствуют параметры и характеристики результатов инвестирования. Между тем КИО считают, что окончательное судебное решение станет следующим шагом для реновации Апраксина двора.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что конкурс на разработку проекта реставрации Апрашки выиграл единственный участник.