Смольный отсудил у бывших сотрудников 160 миллионов рублей по "мусорному" делу

Суд обязал девятерых бывших сотрудников Смольного вернуть награбленное.

Правительство Петербурга выиграло дело в отношении бывших сотрудников. Выборгский районный суд постановил, что экс-представители Смольного должны выплатить городу 160 миллионов рублей в качестве наказания за оставленный мусор. Однако, иск был удовлетворен только частично. Среди девяти ответчиков виновными признали всех фигурантов дела. Экс-депутат Госдумы Денис Волчек и экс-председатель Комитета по физкультуре Вячеслав Чазов оправданы.

По мнению судьи, сторона обвинения доказала причастность подозреваемых к крупному хищению средств из петербургского бюджета. Деньги должны были пойти на рекультивацию свалок. Ущерб, причиненный городу, будет взыскан.

Напомним, что “мусорное” дело рассматривается с 2011 года. Тогда Смольный выделил на очищение Приморского района от отходов 300 миллионов рублей. Больше половины средств исчезло в неизвестном направлении. В список подозреваемых попали чиновники и предприниматели. Заместитель генерального прокурора считал, что основными виновниками похищения денег являются экс-депутат от ЛДПР Волчек и глава Приморского района Чазов. Однако, в суде данные не подтвердились. В 2014 году девятерых фигурантов признали виновными. Тогда же Смольный подал еще один иск в отношении подсудимых. Администрация потребовала от них вернуть украденное. В марте 2018 года суд признал правомерность наказания и удовлетворил ходатайство правительства Петербурга.

