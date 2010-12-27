Смольный отказал бывшему оператору Кузнечного рынка в приватизации объекта

Смольный принял решение не отдавать во владение Кузнечный рынок бывшему арендодателю.

Комитет имущественных отношений отказал оператору Кузнечного рынка в приватизации объекта. Об этом сообщает Александр Герман, заместитель главы ведомства. Суд отказал в прошении, так как заявитель подал документы уже после срока расторжения договора аренды.

Ранее Смольный объявил о программе массовой реконструкции городских рынков. Первым пробным объектом должен стать Кузнечный. В конце июля правительство расторгло договор с арендодателем, а в начале ноября должны состояться торги.

ООО “Кузнечный рынок” планирует оспорить решение суда. По словам владельцев организации, они подали документы в начале сентября, а согласно договору, его срок действия заканчивается только 4 октября.

Напомним, что по законодательству организация имеет право после истечения двух лет аренды подать заявление на выкуп занимаемого помещения.