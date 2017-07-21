В Петербурге Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим при теракте в метро. Из 82 заявок было удовлетворено только 67.

Как сообщает "Фонтанка", Смольный отказал в выплатах пятнадцати пострадавшим при теракте в метро. Из общего количества заявок - 82 было удовлетворено только 67.



Пятнадцати пострадавшим ведомство отправило разъяснения причин отказа в выплате единовременного пособия и материальной помощи.



По данным комитета по социальной политике, из государственного бюджета было выделено всего 20,6 млн рублей. Выплаты получили 36 пострадавших, получившие вред здоровью тяжелой степени или средней степени тяжести, 31 пострадавший, получивший вред здоровью легкой степени тяжести. Из бюджета Петербурга было выделено 15 млн рублей.



Напоминаем, что по состоянию на 20 июля в петербургских больницах находится еще три человека, пострадавшие при теракте в метро.