Смольный отдаст на хранение нелегальный алкоголь крупным ритейлерам

Изъятый некачественный алкоголь будут отдавать легальным ритейлерам на хранение.

Губернатор Геогрий Полтавченко выступил с инициативой отдавать на хранение изъятый нелегальный алкоголь добропорядочным ритейлерам. Вопрос был рассмотрен в ходе межведомственного совещания в Смольном.

Немногим ранее заместитель прокурора Виктор Мельник отметил, что в городе нет складов, на которых можно хранить конфискованную алкогольную продукцию. В результате отсутствия таких мест, сотрудники правоохранительных органов реже изымают некачественную продукцию, что может привести к возобновлению таких бутылок в оборот.

По мнению политиков, крупные ритейлеры заинтересованы в том, чтобы нелегальный алкоголь исчезал с прилавков магазинов, поэтому предприниматели будут готовы принимать на свои склады на хранение контрафакт. Таким способом губернатор хочет решить возникшую проблему без лишней траты бюджетных средств.