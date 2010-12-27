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Смольный отдаст на хранение нелегальный алкоголь крупным ритейлерам
Сегодня, 14:14
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lesjasap
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Смольный отдаст на хранение нелегальный алкоголь крупным ритейлерам

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Изъятый некачественный алкоголь будут отдавать легальным ритейлерам на хранение.

Губернатор Геогрий Полтавченко выступил с инициативой отдавать на хранение изъятый нелегальный алкоголь добропорядочным ритейлерам. Вопрос был рассмотрен в ходе межведомственного совещания в Смольном. 
 
Немногим ранее заместитель прокурора Виктор Мельник отметил, что в городе нет  складов, на которых можно хранить конфискованную алкогольную продукцию. В результате отсутствия таких мест, сотрудники правоохранительных органов реже изымают некачественную продукцию, что может привести к возобновлению таких бутылок в оборот. 
 
По мнению политиков, крупные ритейлеры заинтересованы в том, чтобы нелегальный алкоголь исчезал с прилавков магазинов, поэтому предприниматели будут готовы принимать на свои склады на хранение контрафакт. Таким способом губернатор хочет решить возникшую проблему без лишней траты бюджетных средств.
Теги: алкоголь , конфискат , ритейлеры , смольный , хранение
Категории: Новости СПб

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