Склады индивидуального хранения в Петербурге заполнены на 80%

Общая их площадь – 50 тыс. "квадратов".

В Петербурге склады индивидуального хранения заполнены на 80-100%, а спрос превышает предложение на 70%. Об этом пишет "Ъ-СПб".

В прошлом году число складских комплексов формата self-storage в городе увеличилось со 178 до 183. Общая их площадь – 50 тыс. "квадратов". В настоящее время рынок представляют 46 операторов, среди них – "Мини Склад", "Smart Склад", "ТвойСклад24", GetSklad и другие.

Отмечается, что в 2023 году арендные ставки были 800-2,6 тыс. рублей за "квадрат" в месяц для отапливаемых складов, 650-1,5 тыс. рублей за "квадрат" – в "холодных" помещениях. Сегодня цены составляют от 800 до 2,8 тыс. рублей за "квадрат" и 650-1,5 тыс. рублей соответственно.

Большая часть таких складов находится в Выборгском, Приморском и Красногвардейском районах.

Ранее мы рассказывали о том, что новый складской комплекс появится на Канонерском острове Петербурга.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)