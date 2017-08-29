Смольный предложит многодетным семьям жилищные сертификаты

Комитет правительства Петербурга предложил дополнительный механизм улучшения квартирных условий для многодетных семей – специальные жилищные сертификаты.

Жилищный комитет на заседании правительства предложил дополнительную возможность улучшения квартирных условий для многодетных семей. Им будут предлагать специальные жилищные сертификаты на социальные выплаты, которые можно будет потратить на приобретение нового дома. Чиновники отметили, что каждая семья будет выбирать способ помощи. Дожидаться строительства или приобретения готового жилья властями или получение денег на самостоятельное приобретение.

По данным Смольного на 1 августа в Петербурге на учете состоят 3,9 тысячи многодетных семей. Около 1,3 тысячи проживают в коммунальных квартирах, а еще около 2,6 в отдельных. Каждый год условия улучшают около тысячи семей: 600-700 семей въезжают в квартиры, а около 300 берут субсидии и социальные выплаты. При этом каждый год список пополняется еще примерно 600 семьями. Срок ожидания составляет 4-5 лет.