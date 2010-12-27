Смольный одобрил: на Октябрьской набережной построят высотные дома

При этом власти города все же ограничили высоту зданий. Она не должна превышать 75 метров.

В четверг, 30 августа, власти города одобрили строительство высотных домов на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом власти города все же ограничили высоту зданий. Она не должна превышать 75 метров. Также Смольный четко прописал границы стройки. Новые дома появятся на улице Тельмана, на Дальневосточном проспекте и на улице Новоселова.

Отметим, что предельная высота, которую обозначили власти города, допускается только в том случае, если инвесторы вместе с высотками построят по две школы с бассейном. Также в каждом доме компании необходимо разместить по три кабинета медиков и клуб для подростков.

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