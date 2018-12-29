Смольный полностью погасил долги по зарплате перед метростроевцами

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, 29 декабря "Метрострою" перечислили 524 миллионов рублей.

Смольный совместно с УФССП и прокуратурой Петербурга выплатили зарплату работникам "Метростроя" и его субподрядчикам. Об этом сообщает Агентство строительных новостей.

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, 29 декабря "Метрострою" перечислили 524 миллионов рублей. Из них 245 миллионов 30 декабря отправили на банковские карточки работников и субподрядчиков.

Напомним, 28 декабря временно и.о. губернатора Петербурга сообщил, что Смольный поможет "Метрострою" в решении проблем с долгами по зарплате.

Фото: Piter.TV