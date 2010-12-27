В Петербурге отремонтируют мост на Волхонском шоссе

Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и его первоначальная стоимость – 44,8 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил электронный конкурс на ремонт "Моста по Волхонскому шоссе у железнодорожного переезда в поселке Александровская через ручей". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга

Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и его первоначальная стоимость – 44,8 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 28 ноября 2018 года, 30 ноября эти заявки уже будут рассмотрены, конкурс запланирован на 3 декабря этого года. Мост находится в Пушкинском районе, и с 2001 года он эксплуатируется СПб ГБУ "Мостотрест".

Ремонт моста необходим для увеличения грузоподъемности моста.

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