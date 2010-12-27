КРТИ решил объединить конкурсы на метро "Кудрово" и депо "Правобережное"

В Смольном заявили, что стоимость и сроки должны остаться прежними.

17 мая в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга рассказали почему отменили конкурсы на предпроектные работы по станции метро "Кудрово". Как сообщает "Фонтанка", новую станцию объединят в один проект с депо "Правобережное".

Отмечается, что стоимость и сроки увеличивать не собираются. На данный момент в комитете рассматривают разные варианты размещения депо. Необходимо сопоставить стоимость подготовительных и строительных работ, но не забывать и про транспортную доступность. В зависимости от этого размещения объектов может варьироваться от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово".

Объединить проекты необходимо, по мнению чиновников, для того, чтобы строительство шло одновременно.

В конце апреля КРТИ объявил два конкурса на разработку проектной документации строительства метро от станции "Улицы Дыбенко" до "Кудрово", а также электродепо "Правобережное" . Начальная цена контрактов составляла 20,5 млрд и 25,9 млрд рублей. Накануне на сайте госзакупок сообщили об отмене конкурсов.