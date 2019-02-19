Разрушенный корпус ИТМО постараются сохранить, а не сносить

В Смольном обсуждают финансовую поддержку ИТМО.

Правительство Петербурга готово помочь руководству ИТМО сохранить обрушившийся корпус университета. В СМольном отметили, что рассчитывают спасти исторический объект вместо того, чтобы демонтировать его. На данный момент точных сведений о том, во сколько городу обойдется такое решение и как именно чиновники посодействуют в восстановлении памятника, сведений нет.

Отметим, что оперативным штабом по делу обрушения на улице Ломоносова назначили вице-губернатора Владимира Кириллова.

Сейчас поэтажно разбирают завалы. После конструкции дополнительно осмотрят, а уже потом будет определён объём восстановительных работ. Тогда уже будет согласовываться форма содействия от города, потому что объект федеральный комментируют ситуацию в Смольном

Напомним, что сейчас продолжаются работы в разрушенном корпусе. Занятия в ИТМО отменены до 20 февраля.

Фото и видео: Piter.tv