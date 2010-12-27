Смольный заберет себе все ларьки Петербурга

Смольный станет собственником всех ларьков и киосков в Санкт-Петербурге.

На сайте комитета имущественных отношений опубликован докумен, в котором говорится о том, что Смольный возьмет под контроль нестационарную торговлю. Таким образом, КИО будет обеспечивать жителей Санкт-Петербурга услугами торговли. Количество торговых точек, которые планируется приобрести пока неизвестно.

Комитет имущественных отношений отмечает, что при установке киосков и ларьков Смольным, администрация города сможет контролировать аренду помещения предпринимателям. К таким торговым точкам относятся ларьки, киоски, а также точки, которые дейстую в сезонное время года. Их можно ставить в местах, которые включены в нестационарный торговый объект. Также предложить новые места сможет районная администрация, однако распределят торговые точки по итогу конкурса. В случае победы в конкурсе с предпринимателем заключается договор о разещении.