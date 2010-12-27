Смольный готовит дорожные предприятия города к весенней уборке

В весенней уборке будет задействовано свыше 1500 единиц техники.

Комитет по благоустройству Петербурга подводит итоги зимней уборки и уже готовится к весенней. Сообщает председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Только 16 апреля официально заканчивается зимний сезон в Петербурге, однако дорожники уже готовы поливать и пылесосить городские улицы, как только потеплеет.

В рамках заседания Городского штаба благоустройства, председатель комитета Владимир Рублевский прослушал доклады о предварительных результатах уборки в зимнем сезоне. Так, этой зимой в Петербурге выпало около 180 см снега, а, на данный момент, с улиц города вывезено более 2,4 млн кубометров снега. При этом уточняется, что дорожные предприятия уже 3 года работают не применяя соль, сделав ставку на вывоз снега и прометание улиц. Гласит сообщение пресс-службы

При сложившейся ситуации, дорожные предприятия продолжают работать в зимнем режиме до середине апреля. Как только в Петербурге закончатся снегопады и установятся дневные положительные температуры, на улицы выйдет более 250 подметально-вакуумных машин, 240 поливомоечных машин и более 400 единиц малогабаритной техники. В общей сложности в весенней уборке будут задействованы свыше 1500 единиц техники.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге стартует масштабный субботник.