Сквер в Петербурге назовут в честь Довлатова

На Загородном проспекте безымянный сквер назовут в честь писателя Довлатова.

В Смольном сообщили, что сквер на Загородном проспекте получит название в честь писателя Довлатова. Борис Вишневский в ЗакСе прочитал письмо от культурного вице-губернатора Владимира Кириллова в котором сказано, что жизнь и литературная деятельность писателя напрямую связана с Санкт-Петербургом. Поэтому в ближайшее время вопрос о присвоении имени С.Д. Довлатова скверу на Загородном будет рассмотрен.

Рассматривать предложение о названии сквера будут на заседании топонимической комиссии, в случае, если там одобрят переименование, то вопрос будет отправлен губернатору, где и принят окончательное решение.

Данный сквер выбрали из-за того, что он расположен у дома 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель. Кроме того, на этом месте находятся мемориальная доска и памятник писателю.

Фото: "ВК" - "Сергей Довлатов"