Вишневский о Полтавченко: "Ему, наверное, очень страшно видеть на Невском участников гражданских акций"

Губернатор Санкт-Петербурга пояснил почему проводить крестный ход в центре города можно, а митинги - нельзя.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский опубликовал ответ губернатора Георгия Полтавченко в Facebook на запрос о согласовании крестного хода 12 сентября на Невском проспекте.

В сообщении губернатора было сказано, что проведение крестного хода было согласовано с администрацией города. Кроме того, запрет на проведение митингов, а также демонстраций на Невском проспекте не касается религиозных обрядов и праздничных мероприятий. Георгий Полтавченко подчеркивает, что абсолютно весь петербургский закон о митингах обходит стороной обряды и праздники.

Губернатор считает бессмысленным включать в ЗакС инициативу об исключении Невского проспекта для проведения массовых мероприятий. Вишневский в свою очередь намерен обратиться к прокурору города из-за несоответствия петербургского закона федеральному. "Ему, наверное, очень страшно видеть на Невском участников гражданских акций. Что же, соответствующий законопроект "ЯБЛОКО" внесет само.", - пишет в Facebook Вишневский.

Видео: Instagram alinamavidenizz