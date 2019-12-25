Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла почти в 5 раз

В переводе на количество людей показатель оказывается не столь большим.

За прошедший год в Петербурге умерло 5 739. Это на 857 человек больше, чем за аналогичный период в 2019. Как обратило внимание издание "Znak.com", серьезно выросла смертность от психических заболеваний.

С января по август прирост процент таких смертей составил 447%, однако в цифрах показатель получается не такой большой. На 100 тыс. населения приходился 0,1 числа умерших от психических заболеваний. В этом году он составил 0,3.

В докладе, подготовленном председателем комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом, также указывается, что серьезно выросло числе смертей от пневмонии (на 106,3%) и болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм (также на 106,3%).

Комитетом был выработан ряд мероприятий, направленный на снижение смертности в городе.

Фото: Piter.TV