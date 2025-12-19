Смертность на дорогах Петербурга достигла исторического минимума в 2025 году

Количество погибших водителей резко сократилось благодаря комплексным мерам безопасности.

В 2025 году в Санкт-Петербурге зафиксирован рекордно низкий уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях. По данным Комитета по транспорту со ссылкой на МВД, показатель погибших составил 2,6 человека на 100 тысяч жителей города, при этом число водителей, погибших по собственной вине, снизилось на 78 процентов.

В Комитете отметили, что снижение смертности стало результатом комплексного подхода к безопасности дорожного движения. Среди ключевых факторов — улучшение видимости разметки, корректировка светофорных фаз, физическое регулирование транспортного потока и использование систем фотовидеофиксации, которые теперь выполняют превентивную функцию, дисциплинируя водителей.

В 2025 году камеры фиксировали около 8 миллионов нарушений правил дорожного движения, преимущественно на улицах с высокой интенсивностью и скоростным режимом.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект усилил городской контроль в Петербурге.

Фото: Piter.TV