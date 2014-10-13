За прошлый год в Петербурге умерли более 1 тыс. бездомных

В среднем процент бездомных по РФ составляет 4,4%.

За 2022 год в Северной столице скончались более 1 тыс. бездомных. Об этом пишет издание "Деловой Петербург", ссылаясь на благотворительную организацию "Ночлежка".

Так, за позапрошлый год в городе умерли 1060 бездомных, что составляет 1,26% от общего числа всех смертей в Петербурге за тот период. Через год зафиксировано уже 1005 погибших, то есть, 1,55% от показателей общей смертности.

В среднем процент бездомных по РФ составляет 4,4%. Наиболее печально ситуация состоит в Симферополе (14,5%), а также в Магадане (13,8%) и Домодедово (12,8%). В российской столице на прошлый год погибли почти 6 тыс. бездомных, что выше пандемийных показателей.

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