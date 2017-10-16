Смертельные кадры из Усть-Кута: Джип сбил женщину на "зебре" и скрылся

Правоохранительные органы ищут водителя, который сбил насмерть пешехода.

Жуткое смертельное ДТП с участием пешехода произошло в минувшие выходные, 14 октября, в городе Усть-Кут Иркутской области.

Около 7 вечера 51-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Кирова недалеко от автовокзала. Миновав благополучно правую полосу, женщина попала под колеса внедорожника на второй полосе. Предположительно "Тойота Лэнд Крузер" буквально снес пешехода на огромной скорости. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Водитель с места происшествия скрылся. Правоохранительные органы устанавливают все детали ДТП и ведут розыск автомобиля и его водителя. Местные жители в социальных сетях отмечают, что этот перекресток всегда был очень опасным, а светофоры сломанные уже давно.

Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск