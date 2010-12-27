Смертельное ДТП у Приозерска: ВАЗ разорвало во время обгона

На дороге в сторону Сортавала произошла смертельная авария. Самосвал снес ВАЗ: погибла женщина, о водителе пока нет точной информации.

В пятницу, 15 сентября, на трассе А-121 от Отрадного в сторону Приозерска произошло смертельное ДТП. Как рассказывают очевидцы, ВАЗ-21115 выехал с Приозёрска. Около 16.30 он пошел на обгон, не убедившись в безопасности. В результате машину буквально разорвал самосвал.

Отечественная машина разорвалась на две части. Повреждения проходили как раз через пассажирское кресло рядом с водителем. На фотографиях с места события видно, что одна часть (с водительским креслом) осталась на дороге, вторую унесло на обочину.

Свидетели сообщают, что женщина-пассажир умерла сразу же. Водитель-мужчина остался жив. Но о его состоянии точно ничего не известно.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург