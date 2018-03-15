Смертельное ДТП: на проспекте Просвещения девушку зажало между автомобилем и столбом

Вечером 15 марта на проспекте Просвещения после ДТП с участием двух автомобилей погибла девушка.
15 марта в результате столкновения на перекрестке улицы Ольги Форш и проспекта Просвещения, автомобиль вылетел на тротуар, при этом сбив девушку.
Пешехода зажало между столбом и машиной, в результате чего девушка погибла на месте.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и пожарные.
Я в этот момент там проходила. Сбили женщину. Ноги светофором придавило и сильно ударилась головой. Очень много крови было. Выбежала девушка продавец универсама посмотреть, что за авария, а там её мама оказалась.
Сообщает один из очевидцев
На данный момент подробной информации о случившемся не поступало.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Видео: Piter.TV