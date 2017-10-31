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Появилось видео, как циклон "Гриша" повредил Сочи

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В Сочи из-за "Гриши" затопило город, берег остался в грязи, а также сошел грязевой сель на Розе Хутор.

Сочи накрыл циклон "Гриша". В Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение от МЧС. 

Циклон "Гриша" пришел в Сочи 30 октября, известно, что он образовался в результате столкновения холодного и теплого фронта. Жители Сочи стали снимать на видео смерч, а после и его последствия. Также, из-за обильных осадков город затопило. Местные жители буквально плывут по своим делам.
 
Кроме того, сегодня, 31 октября в Сочи на дороге Роза Хутор - Горная Олимпийская Деревня сошёл мощный грязевой сель.
 
Видео: Instagram - sochi_online, скриншот
 
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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