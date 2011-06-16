Служебная собака Зорра нашла раненого участника драки в Ленобласти

Между двумя мужчинами произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

Служебная собака Зорра выследила участника поножовщины во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 4 сентября, произошла ссора между двумя мужчинами в деревне Старая. Сообщение об этом поступило около 9 утра. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного из участников: 44-летнего мужчину, истекающего кровью. Он сообщил, что второй участник поножовщины также ранен, но скрылся с места преступления.

Благодаря служебной собаке Зорре удалось найти мужчину, который уже успел добраться до своего дома в поселке Янино-2. На данный момент мужчин госпитализировали в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pexels