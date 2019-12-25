Несмотря на новую должность, Яковлев продолжит нести службу в органах.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что службу безопасности "Ленэнерго" возглавил полковник ФСБ Андрей Яковлев. Об этом сообщает "Фонтанка".

Несмотря на новую должность, полковник ФСБ продолжит нести службу в органах. Стоит отметить, что Яковлева называют одним из самых влиятельных силовиков Госбезопасности.

По данным СМИ ранее Яковлев рассматривали на пост в Магистральные электрические сети Северо-Запада "ФСК ЕЭС".

Ранее мы сообщали о том, что Минспорта утвердил Брагина главным тренером сборной России по хоккею.

Фото:ПАО "Ленэнерго"