Петербургская служба "122" приняла 10 миллионов обращений за два года

За текущий год было принято 4 млн обращений.

Служба "122", единая справочная служба, продолжает работу в Петербурге и с начала работы в апреле 2020 года приняла уже 10 млн обращений. За этот год поступило 4 млн обращений, сообщили в комитете по информатизации и связи.

По словам губернатора Александра Беглова, служба стала для горожан надежным помощником: ежедневно петербуржцы обращаются для получения медицинских услуг и консультаций по социально-бытовым проблемам.

Сотрудники службы помогают найти информацию в ведении отраслевых комитетов, районных администраций и подведомственных организаций.

Звонок по номеру "122" бесплатный на территории города, за его пределами необходимо звонить по телефону +7 (812) 246-5-122. Служба работает круглосуточно.

Изначально служба была создана для ответов по вопросам, касающихся пандемии, теперь горожане смогут получить ответ почти на любой вопрос, касающийся городской жизни, отметили в Смольном.

Фото: Смольный