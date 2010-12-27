Попытался сломать систему: иностранец "заминировал" службу "112" в Петербурге

Гость Петербурга решил "пошутить" над полицией и службой "112", рассказав о заминировании дома.

Около 19 часов вечера 17 мая анонимный звонок сообщил в экстренную службу, что ее заминировали. В результате неудачной шутки сотрудникам пришлось эвакуироваться на улицу. По данным правоохранительных органов, в общей сложности из дома 28 по Киевской улице было выведено 18 человек. Оперативники проверили помещения, но не обнаружили опасных или подозрительных предметов и веществ.

Представителям закона удалось установить личность нарушителя, придумавшего историю с заложенной бомбой. Его вычислили по номеру мобильного устройства, с которого был совершен звонок. Владельцем оказался 48-летний мужчина, прибывший в Северную столицу из Закавказья.

Стоит отметить, что служба "112" располагается в Петербурге по нескольким адресам, поэтому выходка иностранца не сказалась на работе организации: все звонки были направлены в другие отделения.

Фото: Piter.tv