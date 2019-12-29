Слушания по "петербургской ячейке" фигурантов дела "Сети"* перенесли на завтра

Иначе заседание началось бы не раньше 18 часов.

Судебное заседание по "пензенскому делу" об организации террористического сообщества "Сеть"* (запрещена в РФ) не состоялось 25 февраля. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов подсудимых.

Во вторник должны были пройти слушания по "петербургской ячейке" запрещенной организации. Сначала их перенесли с 15:00 на 17:00, а затем перенесли на завтра. Днем перед входом в суд собралась огромная очередь из журналистов и активистов.

Дело в том, что московские военные судья, которых ждали, прибыли на место только после 18 часов по московскому времени.

По мнению следствия, фигуранты дела состояли в местной ячейке "Сети"* (запрещена в РФ) и планировали совершить теракты во время президентских выборов в 2018 году или чемпионата мира по футболу. По обвинению в участии в террористическом сообществе обвиняют гражданина Казахстана Виктора Филинкова и петербуржца Юлия Бояршинова, мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

*признана в России террористической организацией.

Фото: Piter.TV