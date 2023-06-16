Спектакль "Слуга двух господ"

Насладитесь искрометной венецианской комедией, герои которой отправляются в яркое путешествие по столице. Они столкнутся с забавными и наивными нелепостями и глупыми ситуациями. Драматизма добавит трогательная история двух влюбленных, которые из-за обстоятельств до последних минут спектакля не могут воссоединиться. Кто-то увидит мозаику, состоящую из таких непохожих пар: романтичных, прагматичных, простодушных...
Спектакль удивит количеством чудесных шуток, которые напомнят современному зрителю о неподражаемой комедии масок.
Фото: Театр комедии им. Акимова
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