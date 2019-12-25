Петербургские предприятия могут встать из-за нового порядка въезда иностранных специалистов

Тип визы изменили с делового на "рабочую" с целью проведения монтажных работ.

8 февраля в России вступил в силу приказ МИД, предписывающий иностранным специалистам, которые едут на российские заводы налаживать оборудование, оформлять не деловую визу (как это было раньше), а "рабочую" с целью проведения монтажных работ. Об этом пишет "Фонтанка".

Отметим, что предприятия не имеют права самостоятельно ремонтировать иностранное оборудование даже при мелкой поломке. В этом случае утрачивается право на гарантийный ремонт. Въезд иностранных специалистов необходимо согласовывать с профильными министерствами (чаще Минпромторгом), а также МВД и ФСБ. На это уходит около двух месяцев. При этом в день принимается не более трех пакетов документов от компании, которые рассматриваются 20 дней. После этого начинается оформление приглашений в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. То есть для ввоза 15-40 специалистов, которые в среднем требуются крупному заводу, нужно около 4 месяцев.

Эта система работала, хотя и со скрипом. Но новый приказ МИДа и вовсе поставил оформление на паузу. Из-за изменения типа визы компании, которые в течение двух месяцев согласовывали документы с профильными министерствами, теперь не могут их отправить в МВД на оформление приглашений. Ранее в деловых визах цель поездки указывалась как "техническое обслуживание". Сегодня требуется иная формулировка "проведение монтажных работ". В итоге ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти перестало принимать документы на оформление приглашения для уже согласованных технических специалистов.

Вероятно, теперь предприятиям повторно придется согласовывать въезд специалистов и начинать процесс ожидания заново. Кроме того, кто въезжает по рабочей визе, обязан отбыть 14-дневный карантин. В среднем иностранные специалисты прибывают на территории РФ 3-5 дней. Дополнительные расходы могут возложить на российские компании.

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