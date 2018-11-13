Петербуржец несколько лет насиловал и избивал свою дочь ради воспитания

Мужчина ближайшие 17 лет и 1 месяц проведет в колонии строго режима.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга осудил петербуржца, который многие годы истязал собственную дочь. Мужчина ближайшие 17 лет и 1 месяц проведет в колонии строго режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Во время расследования удалось установить, что подсудимый в период с 1 сентября 2008 года по 3 ноября 2011 года совершал насильственные действия в отношении своей 14-летней дочери. В 2014 он неоднократно избивал девочку, в 2016 он ударил ее головой в лицо и у пострадавшей произошел закрытый перелом носа. В декабре 2017 года обвиняемый разбил кулаком девочке бровь.

Мужчина признал во всем свою вину, однако, он не согласен с вменяемой ему статьей 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Он объяснил судье, что таким способом он воспитывал свою дочь.

Фото: Piter.TV