Петербуржцы получат до 5 лет лишения свободы за слив нефти в реку

В Петербурге Следственный комитет ищет нарушителей, которые слили нефтепродукты в Сосновку.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за тридцати тонн перемешанной с нефтью воды, которую пришлось вылавливать из реки. В настоящее время СК ищет нарушителей, которые создали не простые условия для уток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Установлено, что отходы слили в реку Сосновку с помощью смотрового колодца ливневой сети, который находится на проспекте Ветеранов. На том участке обнаружены следы грузовиков, с которых предположительно сбросили нефтепродукты.

Поиском виновных занялся Следственный комитет, куда направили материалы проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды. Санкции этой статьи предполагают как штраф от ста до трехсот тысяч, так и до пяти лет лишения свободы.