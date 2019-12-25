Движение по красной ветке метро прервалось из-за упавшего на рельсы слепого мужчины

Петербуржец оступился на станции "Кировский завод" вечером в пятницу.

В восьмом часу вечера в пятницу, 2 октября, движение на красной ветке петербургского метрополитена вынужденно замедлилось. По словам очевидцев, на пути на станции "Кировский завод" упал слепой мужчина. Об этом петербуржцы рассказали в паблике "Подслушано Метро СПБ" ВКонтакте.

Остановлено движение,красная ветка. 19:10 написали пассажиры

Очевидцы отметили, что мужчина оступился на пустующей части платформы, поэтому его не успели подхватить. Упавший мужчина остался жив, к счастью, поезд был далеко от платформы. Пострадавшего увезла в больницу оперативно приехавшая скорая помощь, движение на линии вскоре восстановили.

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Фото: Piter.TV; Подслушано Метро СПБ / "ВКонтакте"