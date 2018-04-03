Следствие установило всех террористов, причастных ко взрыву петербургского метро

Сейчас СК России занимается завершающим этапов в расследовании террористического акта на территории петербургской подземки.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что все причастные ко взрыву в петербургском метрополитене были установлены. В настоящее время расследование данного преступления находится в завершающей стадии. Совместно с сотрудниками ФСБ органам удалось установить всю преступную цепочку террористов, включая заказчика, организаторов и исполнителя.

Спикер отметила, что теракт на станции "Технологический институт" произошел по вине радикального экстремистского исламского сообщества. По данным следствия, заказчик, организаторы и исполнители не были лично знакомы друг с другом. Террористы поддерживали связь при помощи сообщений в мессенджерах и социальных сетей. Именно проанализировав переписку злоумышленников, удалось установить личности и задержать преступников.

Напомним, что сейчас по данному делу обвиняются 11 человек. Все фигуранты расследования находятся под стражей.

Видео: СК России

