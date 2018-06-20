СК Петербурга разберется с нападением на спецстоянке на Милонова

Если уголовное дело не возбудят, Милонов будет обжаловать решение.

Следственный комитет Петербурга займется ситуацией с Виталием Милоновым, приключившейся на штрафстоянке города. Ранее депутат Государственной думы обратился в правоохранительные органы с заявлением о нападении. Специалисты установят, будет ли возбуждено уголовное дело или нет. На данный момент решение еще не принято.

Отметим, что пострадавший собирается настаивать на возбуждении дела. Он заявил, что его дважды ударили дверью на территории спецстоянки для эвакуированных автомобилей. Немногим позже информация уточнили: пресс-секретарь политика уточнил, что Милонова никто не трогал.

Напомним, что проблема возникла после того. как машину депутата эвакуировали с дороги на Турухтанные острова. Милонов рассказал, что во время транспортировки у его авто оторвали бампер и сломали коробку передач. Мужчина попытался выяснить ситуацию с работниками стоянки, но его выгнали.

Фото: Piter.tv