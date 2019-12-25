Следственный комитет проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

Работы в здании были выполнены некачественно и с нарушением сроков.

Следственный комитет России возьмется за проверку фирмы, которая некачественно отреставрировала петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе ведомства. Работы в историческом здании на Театральной площади выполнили плохо и с нарушением сроков.

Главное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением денежных средств по госконтрактам, которые были связаны с выполнением реставрационных работ.

Ранее вице-премьер Чернышенко назвал реставрацию петербургской консерватории вандализмом. Чиновник пообещал снабдить деньгами новые работы в здании и заявил, что будет следить за ходом новой реставрации. Власти Петербурга и до скандала были обеспокоены затянувшимся и некачественным ремонтом консерватории, но никак не могли повлиять на процесс из-за федерального статуса учреждения.

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