СК провел рейд в петербургском кафе после жалоб граждан

В ходе проверки было установлено трое иностранных лиц, которые нарушают миграционное законодательство.

Следователи следственного отдела Адмиралтейского района Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора оценили обстановку в кафе, на которое жаловались жители города во время личного приема исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова, – сообщается в пресс-слежубе СК.

По ходу проверки специалисты Роспотребнадзор выявили нарушения в сфере оказания услуг общественного питания; следователи же зафиксировали трех иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство РФ. Материалы о нарушениях будут направлены в полицию для привлечения ответственных лиц к административной ответственности.

Ранее мы писали о том, что трудовым мигрантам в Петербурге аннулировали свыше 7 тысяч патентов.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу