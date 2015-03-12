Эксперты предположили, как в будущем могут использовать бывшее здание "Крестов"

В администрации Калининского района уверены, что здание ждет светлое будущее из-за своего привлекательного расположения.

Этим летом бывшее здание СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной передадут Росимуществу. Вопрос о будущем использовании имущественного комплекса остается открытым. Как узнал "Петербургский дневник", рассматривались варианты с размещением образовательного учреждения, музея или религиозной организации.

Идеи о перепрофилировании "Крестов" стали обсуждаться еще в 2007 году, когда только строилось здание изолятора в Колпино. Как узнало издание от доцента Архитектурно-строительного университета Владимира Линова, студенты СПбГАСУ даже разработали эскизный проект размещения в "Крестах" крупного межуниверситетского учебного центра. Он считает, что это не такая плохая идея: историческое прошлое вряд ли отобьет у них желание грызть гранит науки.



По мнению урбаниста, советника ректора Университета ИТМО Михаила Климовского, на месте изолятора нужно создать некую историческую доминанту.

Но поскольку нынешнее время несет большие вызовы для креативной экономики, то обновленные "Кресты" должны быть максимально многофункциональным пространством. Но главное – здесь обязательно нужно найти место для музея, где охватывалась бы вся история "Крестов". В идеале – под него нужно выделить одно из "фирменных" зданий (или его значительную часть) бывшего СИЗО. Михаил Климовский.

Сейчас на территории комплекса находится храм. Его обязательно нужно будет сохранить.

Сложность, которая встанет на пути у будущего владельца, — охранные требования со стороны КГИОП. Необходимо будет соблюсти баланс между интересами бизнеса и профильного комитета, который следит за сохранностью исторических зданий.

Фото: citywalls.ru