СК проверяет документы по госзакупкам в ГКУ "Организатор перевозок"

Специалисты изучают документы по стандартной схеме.

Правоохранительные органы изучают документацию ГКУ "Организатор перевозок", В самом учреждении отметили, что действия полиции и Следственного комитета проходят в рамках расследуемого дела. Оперативные мероприятия в офисах организации прошли еще 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ.

Отметим, что представителей закона интересовали контракты, выполняемые по государственным заказам. Однако, сам факт обысков в компании отрицали, рассказывая только о допросах сотрудников.

Обысков у нас никто не проводит, но некоторых сотрудников вызывают в правоохранительные органы для дачи комментариев заявили представители "Организатора перевозок".

Конкретную причину внимания СК в организации называть не решились. Полиция отмечает, что процедура "стандартная".

Фото: Piter.tv