СК проверяет документы по госзакупкам в ГКУ "Организатор перевозок"

Правоохранительные органы изучают документацию ГКУ "Организатор перевозок", В самом учреждении отметили, что действия полиции и Следственного комитета проходят в рамках расследуемого дела. Оперативные мероприятия в офисах организации прошли еще 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ.
Отметим, что представителей закона интересовали контракты, выполняемые по государственным заказам. Однако, сам факт обысков в компании отрицали, рассказывая только о допросах сотрудников.
Обысков у нас никто не проводит, но некоторых сотрудников вызывают в правоохранительные органы для дачи комментариев
заявили представители "Организатора перевозок".
Конкретную причину внимания СК в организации называть не решились. Полиция отмечает, что процедура "стандартная".
Фото: Piter.tv
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