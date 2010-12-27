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В Высоцке задержали пожилую подозреваемую в убийстве
Сегодня, 8:46
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Cherepanov

В Высоцке задержали пожилую подозреваемую в убийстве

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По предварительным данным, 61-летняя женщина зарезала своего сожителя.

В городе Высоцке Выборгского района сотрудники следственного комитета задержали 61-летнюю подозреваемую в убийстве мужчины Об этом 24 июля сообщила пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

По предварительным данным, женщина убила своего 42-летнего сожителя во время застолья. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой подозреваемая несколько раз ударила мужчину ножом. От тела она избавилась через несколько дней – спрятала его в ковер и вынесла в заброшенное здание. Труп нашли 22 июля 2019 года.

Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности. На данный момент расследование происшествия продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ломоносовском районе горел частный дом.

Фото: Pixabay; пресс-служба СУ СК по Ленобласти

Теги: в высоцке задержали убийцу, выборгский район, женщина зарезала мужчину
Категории: Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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