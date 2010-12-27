В Высоцке задержали пожилую подозреваемую в убийстве

По предварительным данным, 61-летняя женщина зарезала своего сожителя.

В городе Высоцке Выборгского района сотрудники следственного комитета задержали 61-летнюю подозреваемую в убийстве мужчины Об этом 24 июля сообщила пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

По предварительным данным, женщина убила своего 42-летнего сожителя во время застолья. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой подозреваемая несколько раз ударила мужчину ножом. От тела она избавилась через несколько дней – спрятала его в ковер и вынесла в заброшенное здание. Труп нашли 22 июля 2019 года.

Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности. На данный момент расследование происшествия продолжается.

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Фото: Pixabay; пресс-служба СУ СК по Ленобласти