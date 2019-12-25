Им предъявлено обвинение по статье, срок лишения по которой может достигать пяти лет.

Следователи задержали руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Известно, что задержаны директор станции Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Следователи считают, что именно они ввели в эксплуатацию резервуар, который требовал капитального ремонта и в последствии его неисправность стала причиной экологической катастрофы.

Задержанным предъявлено обвинение по уголовной статье о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Срок лишения свободы по ней может достигать пяти лет.

Ранее мы рассказывали, что нефтепродукты попали в озеро Пясино под Норильском после разлива на ТЭЦ-3.