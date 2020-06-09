Концентрация нефтепродуктов в озере не превышает предельно допустимых показателей.

Нефтепродукты попали в озеро Пясино под Норильском после разлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщалиа заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

По её словам, концентрация нефтепродуктов в озере не превышает предельно допустимых показателей. Гуменюк отметила, что топливо не попало в исток реки, так как там есть природный барьер в виде больших льдин.

Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны. Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края

Она отметила, что такие боны должны были установить на реке Амбарная, однако специалисты сделали это слишком поздно, поэтому они оказались мало эффективными. Нефтепродукты легче воды, поэтому скапливаются на поверхности. Боны нужны для локализации загрязнений.

Ранее в Норильске рассказали о ситуации на месте разлива топлива.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации